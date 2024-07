Klinsmann: "Le rivali dell'Inter per lo scudetto? Milan e Juventus"

L'ex giocatore dell'Inter e della Nazionale tedesca, Jurgen Klinsmann, è intervenuto sul canale YouTube di Gian Luca Rossi parlando del prossimo campionato di Serie A e, in particolare, della stagione che attende i nerazzurri: "Le rivali sono sempre le stesse: Milan e Juventus. Sono contentissimo per l’Inter e per la vittoria dello Scudetto, ma i tifosi ora chiederanno la Champions League. È possibile perché la rosa è stata costruita in modo intelligente e può combattere per i primi posti in Europa.

Marotta e la dirigenza - continua - faranno un bel lavoro, lo scopo sarà rivincere lo Scudetto, ma anche andare in finale di Champions. Sono convinto che faranno bene. Il momento è un po’ per far bene in Europa in maniera forte, faranno una bella stagione. Il rapporto dei tifosi con la loro squadra è stato sempre molto intenso e vicino, ti sentivi sempre parte della gente, questo mi faceva sempre piacere".