Klopp e la stretta di mano rifiutata da Simeone: "È un tipo emotivo, non è una sorpresa"

Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, commenta quanto accaduto con Diego Simeone, il quale gli ha negato a fine partita la stretta di mano, provocando la sua reazione contrariata: "È stata una gara intensa, ma in tutta onesta non ho visto una gara giocata sempre sul filo del rasoio. Riguardo quella situazione con Diego volevo stringergli la mano e lui stava scappando. Avrei potuto semplicemente girarmi o fare altro ma sono rimasto lì. Ero teso tanto quanto lui. Non credo lui abbia fatto nulla di sbagliato e non sono molto soddisfatto della mia reazione, ma non è stata neanche pessima. Quindi la prossima volta sicuramente ci stringeremo la mano. Non c'è nulla tra di noi, non abbiamo nemmeno parlato durante la partita. È un tipo emotivo, non credo sia una sorpresa per nessuno e lo sono anche io. Ma siamo stati più o meno calmi in ogni situazione, in quella che stasera è stata una gara molto intensa".