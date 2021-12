Klopp: "Non si vincono i campionati a dicembre, ma si possono perdere"

Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool prossimo avversario del Milan in Champions League, si è così espresso in conferenza pre Wolverhampton: "Non puoi vincere il campionato a novembre o dicembre, ma forse puoi perderlo. Certamente la corsa al titolo è emozionante, ma adesso non è che guardi le partite di Manchester City o del Chelsea sperando che perdano".