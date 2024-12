Kolo Muani al Milan? Orsi: "Serve un attaccante di queste dimensioni"

Il Milan si prepara ad affrontare la Roma e i temi della vigilia sono stati principalmente due: i dubbi di formazione, viste le emergenze, con Theo Hernandez che dovrebbe ritrovare un posto tra i titolari; il calciomercato con la notizia di un contatto tra club rossonero e Psg per una possibile operazione in prestito per Randal Kolo Muani, attaccante francese già in passato finito nell'orbita della dirigenza di via Aldo Rossi. In studio a Sky Sport 24 è intervenuto l'ex calciatore Nando Orsi che ha detto la sua.

Le parle di Nando Orsi sull'eventualità di vedere Kolo Muani al Milan: "Al Milan serve un attaccante di queste dimensioni: Abraham e Morata non hanno mai segnato tantissimi gol se vai a vedere a fine stagione. Morata forse più in Nazionale".

DOVE VEDERE MILAN-ROMA

Data: domenica 29 dicembre 2024

Ora: 20:45

Stadio: San Siro, Milano

Tv: Dazn

Web: MilanNews.it