Kolo Muani e Vlahovic ribaltano l'Empoli: 4-1 allo Stadium

vedi letture

La Juventus vede i fantasmi per un'ora ma poi ribalta l'Empoli, passato in vantaggio dopo quattro minuti con il gol dell'ex Mattia De Sciglio, grazie ai suoi uomini più chiacchierati: una doppietta di Randal Kolo Muani in tre minuti e il gol di Vlahovic nel finale. A rendere il passivo più rotondo, nel recupero, è stato il figlio del tecnico rossonero, Francisco Conceicao. Risultato finale all'Allianz Stadium, 4-1 per la Juventus: l'Empoli, rimasto in 10 dopo il 2-1 per l'espulsione di Maleh, sabato prossimo ospiterà il Milan.

23ª GIORNATA

31/01/2025 Parma-Lecce 1-3

01/02/2025 Monza-Hellas Verona 0-1

01/02/2025 Udinese-Venezia 3-2

01/02/2025 Sabato 18.00 Atalanta-Torino 1-1

01/02/2025 Sabato 20.45 Bologna-Como 2-0

02/02/2025 Domenica 12.30 Juventus-Empoli 4-1

02/02/2025 Domenica 15.00 Fiorentina-Genoa DAZN

02/02/2025 Domenica 18.00 Milan-Inter DAZN/SKY

02/02/2025 Domenica 20.45 Roma-Napoli DAZN

03/02/2025 Lunedì 20.45 Cagliari-Lazio DAZN/SKY