Koni De Winter e quel particolare feeling con la Roma

di Lorenzo De Angelis

Contro ogni pronostico le marcature di Roma-Milan sono state aperte da Koni De Winter, non di certo un goleador. La rete di ieri sera è però il premio per un periodo di crescita importante del difensore belga, che dalla semifinale di Supercoppa contro il Napoli ha quasi sempre offerto prestazioni di livello, proprio come quella dell'Olimpico. 

C'è però un dato piuttosto particolare che lega Koni De Winter alla Roma. Due dei 4 gol segnati in carriera in Serie A sono arrivati proprio contro la formazione giallorossa, che a questo punto la potremmo definire la vittima preferita del difensore ex Genoa. 