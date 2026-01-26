In Europa nessuno come il Milan: il dato
Con il pareggio dell'Olimpico contro la Roma, il Milan è salito a quota 21 risultati utili consecutivi in Serie A. Dato importante sul quale nessun'altra squadra, né italiana né in giro per il top cinque campionati europei può contare.
Il Milan, infatti, ha la più lunga striscia di imbattibilità d'Europa. L'ultima sconfitta risale addirittura al 23 agosto, alla prima giornata di Serie A, quando la Cremonese espugnò San Siro grazie alle reti di Bonazzoli e Baschirotto all'esordio in campionato.
