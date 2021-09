Korenciova a Milan TV: "Con la Lazio vittoria di tutte. Quest'anno più unite"

Il portiere del Milan Femminile, Maria Korenciova, è stata intervistata dai microfoni del canale telematico rossonero dopo la roboante vittoria per 8-1 sul campo della Lazio. Queste le sue dichiarazioni: "È il risultato di un lavoro quotidiano di tutti: delle giocatrici, dello staff e di quelle che erano in panchina. Siamo tutte concentrate verso l’obiettivo e lo si può vedere in campo. Non so dire se siamo più forti, ma sicuramente siamo più unite. Ed è questa la cosa più importante".