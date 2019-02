Kozminski: "Piatek e Milik sono diversi: uno è centravanti, l'altro può giocare in più ruoli"

Radio Marte nel corso della trasmissione Si gonfia la rete è intervenuto Marek Kozminski, vice presidente della Federazione polacca: “Abbiamo tanti giocatori polacchi, soprattutto in Italia, che stanno facendo bene e sono giovani per cui ancora in crescita. Sono andati via dal Paese abbastanza presto e si sono formati calcisticamente parlando all'estero e adesso li ammiriamo sperando poi che questo ci dia conforto per la Nazionale. La Nazionale polacca ha sempre giocato con massimo due attaccanti, è difficile giocare con tre, ma adesso abbiamo abbondanza davanti. Piatek segna molto, Lewandowski è una stella per noi e poi c'è Milik. Piatek e Milik sono diversi, uno è centravanti puro, l'altro può giocare davanti, ma anche in altri ruoli e quindi credo che Milik sia più completo".