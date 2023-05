Kross si espone sul futuro di Asensio: "Il Real Madrid non andrà avanti con lui"

MilanNews.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Toni Kross, centrocampista del Real Madrid, ha rilasciato un'intervista a Real Total, parlando anche del futuro di Marco Asensio. L'esterno spagnolo è in scadenza di contratto con i blancos e si potrà liberare di conseguenza a parametro zero: "Difficile dire che ne sarà... Con Asensio ho l'impressione che non andranno avanti, su Nacho e Ceballos non ne ho idea ma ho una sensazione. E sarei felice se rimanessero entrambi".