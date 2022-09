Krunic a Milan TV: "Ci brucia aver perso davanti ai nostri tifosi"

MilanNews.it

Rade Krunic è stato intervistato da Milan TV al termine di Milan-Napoli. Queste le sue dichiarazioni:

C’è rammarico? “Non possiamo essere contenti solo per la prestazione, siamo delusi sicuramente per il risultato. Hanno vinto a casa nostra, davanti ai nostri tifosi e ci brucia tantissimo. La prestazione ci dà fiducia per continuare a lavorare e migliorare partita dopo partita”.

Interrotto il record di 22 risultati utili consecutivi: “Sicuramente brucia forse meno ma è un dato molto positivo, ci dava una forza in più. Speriamo di tornare a vincere già dalla prossima per fare un nuovo record”.

Sull'aver sostituito Leao: "Sono orgoglioso sempre di giocare per il Milan e per questa squadra meravigliosa. Una cosa è sicura, che io faccio sempre il massimo. Non è la stessa cosa se gioco io o gioca Leao, siamo giocatori molto diversi. Con lui è sicuramente è più facile, ma anche oggi abbiamo dimostrato che la nostra forza è proprio il gruppo. Non abbiamo vinto ma possiamo essere contenti per la prestazione fatta”.

Come vi sentite? “Non vediamo l’ora che finisca la sosta per andare a giocare ad Empoli e provare a vincerla”.