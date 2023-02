Krunic a Milan Tv: "Nel primo tempo fatto meno rispetto a quanto provato in allenamento"

MilanNews.it

Rade Krunic è intervenuto a Milan Tv, commentando così il derby perso contro l'Inter per 1-0. Le parole del centrocampista bosniaco.

Commento sulla partita: "L'abbiamo vista come voi: siamo cresciuti nel secondo tempo, ma nel primo tempo abbiamo fatto meno rispetto a quello provato negli allenamenti. L'avversario era forte, non era facile. Abbiamo cambiato nella ripresa e abbiamo giocato abbastanza bene, ci è mancata un po' di fortuna. Non è mai mancato, siamo in difficoltà con risultati e gioco, ma non ci mancano. Siamo un gruppo e una squadra forte, ma il momento non è facile mentalmente e non siamo pronti ad affrontare queste partite visti i risultati precedenti. Un risultato positivo potrebbe cambiare tutto. Non vediamo l'ora di allenarci, lavorare più possibile".