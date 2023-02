Krunic a Sky: "Momento più negativo da quando sono qui. Non riesco a trovare una spiegazione"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Rade Krunic ha parlato a Sky Sport al termine di Inter-Milan. Queste le dichiarazioni del centrocampista rossonero:

Cinque sconfitte nelle ultime sette partite, avete spento la luce? “Sicuramente da quando sono qua e da quando c’è il mister penso che sia il periodo più negativo che abbiamo vissuto. Noi facciamo il massimo, proviamo a fare del nostro meglio. Anche oggi non sono andate come speravamo, lavoriamo al massimo tutti i giorni, ci crediamo. Nello spogliatoio siamo un po’ giù mentalmente per tutte queste sconfitte. Penso che con una vittoria cambierebbe tutto”.

È un problema tattico o di altro? “Non direi che può essere tattico. Abbiamo vinto lo scudetto con la stessa tattica di quest’anno. È cambiato qualcosa mentalmente. Non è che riesco a capire cosa sia ma non riesco a trovare la spiegazione giusta”.

Sulla scelta di Pioli del 3-5-2: “L’abbiamo preparato tutta la settimana, dal primo giorno abbiamo cambiato tutto e abbiamo provato a fare qualcosa di diverso. Le ultime partite le abbiamo fatte molto male, prendendo tanti gol e facendo male la fase difensiva. Sicuramente abbiamo preparato una partita più difensiva, volevamo provare a difendere meglio nel primo tempo e provare con i contropiedi. Non è andata come ci siamo allenati e come speravamo. Nel secondo tempo abbiamo creato qualcosina in più e siamo stati un po’ più attenti in fase difensiva. Se c’è una cosa positiva potrebbe essere quella”.