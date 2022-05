Krunic a SportMediaset: "Manca poco per il sogno scudetto"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Rade Krunic, intervistato da SportMediaset dopo la sfida contro l'Atalanta, ha dichiarato:

Sull'Atalanta: "Era una partita difficile contro un avversario difficile, come lo sono state tutte le ultime partite. Lo stadio era pieno, con tutti questi tifosi dovevamo vincere e basta".

Sulla crescita del Milan: "Non è facile per i più giovani, ma io vedo tutti i ragazzi molto calmi e tranquilli. Noi dobbiamo dare il 120%, poi il risultato non si sa mai, ma noi dobbiamo dare sempre il massimo. Non era facile contro l'Atalanta, ma la cosa più importante è che abbiamo vinto".

Sul gruppo: "C'è lo zampino di tutta la squadra. In ogni allenamento diamo sempre il massimo. Io sono sempre disponibile per la squadra e per il mister, non importa il ruolo, l'importante è vincere lo scudetto. Ci manca poco. Questo mi spinge a fare sempre il massimo".

Sullo scudetto: "E' un sogno per noi. Non abbiamo mai mollato anche quando eravamo a -7. Ora è il momento di chiudere al meglio il campionato".