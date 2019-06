Krunic, basso costo alto rendimento: le statistiche dell'ultimo campionato

Rade Krunic, primo acquisto a sorpresa del nuovo Milan 2019/20, milita in Italia dal 2015, ormai 4 anni, sebbene abbia accelerato nelle ultime due stagioni, facendo ottimi numeri in Serie B e poi ripetendosi in Serie A. Nel campionato appena concluso il bosniaco ha disputato 33 partite, realizzato 5 reti e servito 7 assist: un buon bottino, anche a livello continuativo, per un costo non eccessivo: 8 milioni, nel calcio odierno, sono una cifra rara, soprattutto per giocatori che già militano in Italia.