Krunic: "Non sappiamo spiegarci la sconfitta di La Spezia. Non giocavamo così male da 2 anni"

Rade Krunic, in vista del match di Europa League contro la Stella Rossa, ha rilasciato un’intervista per il sito Mozzartsport.com.

Arrivate ​​a giocare in Serbia dopo una brutta sconfitta in campionato contro lo Spezia.

"Non so che dirti, dopo quella partita abbiamo parlato. Non posso dire che abbiamo sottovalutato l’impegno o che ci siamo sovra allenati. Facciamo tutto come abbiamo fatto finora e davvero non so come spiegarlo. Abbiamo perso in modo disastroso. La squadra non gioca così male da due anni, da quando sono arrivato. Speriamo di fare un bel derby domenica. Sono convinto che contro la Lazio avrebbero fallito se avessimo sconfitto lo Spezia. Hanno avuto una così grande opportunità di sorpassarci che non potevano perdere questa occasione. Ma ovviamente c'è molto da giocare ancora".