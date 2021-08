Krunic: "Se sono in panchina devo essere sempre pronto"

Il centrocampista del Milan, Rade Krunic, ha voluto esprimere i propri obiettivi per la prossima stagione con la maglia rossonera. Queste le sue parole al canale telematico del club di via Aldo Rossi: "Cercherò di aiutare il più possibile la squadra. Chi gioca deve fare di più, ma chi non gioca, come me, deve fare bene e aiutare i compagni quando entra. Se sono in panchina devo essere sempre pronto".