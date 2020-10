Krunic: "Sono molto contento della fiducia dimostrata dal club"

Rade Krunic ha parlato in conferenza stampa delle parole di fiducia ricevute da parte di Maldini e dell'intero club: "Sono molto contento di queste parole di Paolo e di tutta la società, ma anche del mister, che ha detto che conta su di me. Per me significa tanto, dopo l'anno scorso in cui ho avuto tanti infortuni e non sono stato bravo come mi aspettavo e si aspettavano anche gli altri. Però mi hanno vedere che credono ancora tanto in me e che posso dare ancora tanto al Milan".