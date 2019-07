Krunic: "Sto bene dopo l'infortunio. Milan? Questa maglia è diversa"

Rade Krunic, centrocampista del Milan, dopo la sconfitta con il Benfica in : "La cosa più importante è che fisicamente, dopo l'infortunio, pare che stia bene. Mi sento benissimo, finalmente ho fatto il mio esordio e sono felice, onorato di vestire questa maglia. Piano piano mi sto riprendendo, fisicamente non sono al meglio perché ho fatto solo due giorni d'allenamento. Manca poco e sarò al massimo". C'è l'emozione di vestire la maglia del Milan? "Questa maglia è diversa, ha un peso importante. Per me non era facile. Sono contento che è passato questo momento, posso dire che forse prima avevo un po' paura. Ora posso lasciarmi andare e fare il mio meglio". Hai visto una buona sincronia con Giampaolo? "Io conosco il giorno del mister e vedo che anche gli altri capiscono cosa vuole. Questa è una cosa importante, così si vede il miglioramento in partita. Peccato che oggi non siamo riusciti a sfruttare le nostre occasioni, speriamo che in futuro faremo più gol. Penso che dobbiamo continuare così, ascoltando ciò che vuole il mister. Faremo sempre meglio". Come ti stai inserendo nel gruppo? "Non posso dire un solo nome. Io e Calhanoglu stiamo sempre insieme, siamo due mezzali, sarebbe concorrenza, ma questo non c'entra nulla. I ragazzi sono meravigliosi".