Kyle Walker: ha vinto tutto al City. Lascia alle spalle la fascia di capitano e una doppia vita

vedi letture

Kyle Walker è finalmente sbarcato a Milano. Il nuovo acquisto del Milan nella giornata di oggi si sottoporrà al consueto iter di visite mediche, idoneità sportiva e firma sul contratto presso Casa Milan, dove avrà un primo approccio concreto con il mondo rossonero dopo settimane di flirt. Conosciamolo meglio:

Le cifre dell'affare

Nella giornata di ieri Milan e Manchester City hanno definito gli ultimi dettagli per il trasferimento in Italia di Kyle Walker. L'inglese arriverà in rossonero con la formula del prestito con diritto di riscatto a 5 milioni di euro. Inizialmente firmerà un contratto fino a giugno da 2,5 milioni di euro a stagione, per poi 'prolungare' fino al 2027 a 4,5 milioni di euro.

La carriera

Nasce a Sheffield da padre giamaicano. Calcisticamente si forma nello Sheffield United, esordisce tra i professionisti a 18 anni con la maglia del Northampton, in League One, per poi fare ritorno alla base raccogliendo due gettoni in Championship. A 19 anni lo prende il Tottenham per 9 milioni di sterline, lo lascia un anno in prestito a Sheffield e poi lo manda al QPR e all'Aston Villa. Dal 2011 diventa un perno degli Spurs e conquista la nazionale maggiore. Nel 2017 lo prende il Manchester City per 45 milioni di sterline e vince tutto. È stato inserito nell'undici ideale della Premier League per 4 volte. Ha partecipato a 2 Mondiali e 3 Europei.

La collocazione in campo

Kyle Walker nasce terzino destro e prosegue prevalentemente per il resto della carriera in questa zona del campo, sfruttando la sua velocità. Nel corso della carriera è stato impiegato anche come braccetto di destra nella difesa a 3 sia al Manchester City che con la nazionale inglese. All'occorrenza l'abbiamo visto anche come esterno di centrocampo. Un difensore di grande forza fisica e resistenza, nonché di grande personalità. Ha ereditato i galloni da capitano da Ilkay Gundogan e Pep Guardiola non se ne è mai privato. Il suo apporto in avanti si fa sentire soprattutto negli assist, grazie alla precisione dei suoi cross. Non ha nelle corde invece il gol: ne ha segnati 12 in 630 partite. È sicuramente uno dei protagonisti dei grandi successi del Manchester City guardioliano dal 2017 a oggi, portandosi a casa 17 titoli con gli sky blues. E per la stampa inglese è uno dei terzini destri più forti di sempre del calcio inglese. In una squadra come il Milan aggiungerebbe esperienza internazionale e soprattutto conoscenza della vittoria.

Tra i più veloci di Premier League

Kyle Walker è uno dei giocatori più veloci non solo della Premier League, ma al mondo. Il picco di velocità massima registrato è di 37.31 km/h raggiunto nel corso della partita contro l'Everton nel maggio 2023. Meglio di lui nel massimo campionato inglese soltanto l'olandese Micky van de Ven del Tottenham con 37.38 km/h.

L'addio sfiorato più volte

Se pur legato a un contratto fino al 2026, il destino di Walker è quello di chiudere l'esperienza al Manchester City con un anno e mezzo d'anticipo. Ha alzato le mani persino Pep Guardiola che al termine della partita di FA Cup contro il Salford ha dichiarato: "Ha chiesto di esplorare opzioni per giocare all’estero alla fine della sua carriera. Ora nella sua mente vorrebbe esplorare l’opportunità di andare in un altro Paese per giocare i suoi ultimi anni per molte ragioni. È andato da Txiki Begiristain (ds City, ndr). Ha chiesto di esplorare, ma non significa che succederà, perché non si sa mai come andrà a finire". Dodici mesi fa poteva andare al Bayern Monaco che aveva necessità di rinforzare la corsia di destra. Una trattativa che si è arenata di fronte alle richieste dei citizens.

La doppia vita

Il motivo della sua volontà già un anno fa di andare via è legato a questioni personali, come lui stesso ha ammesso recentemente. Una situazione che gli sta rendendo la permanenza in Inghilterra complicata. Un anno fa di questi tempi si è scoperto che Walker conduceva una doppia vita: quella con la moglie ufficiale, Anna Kilner e quella con un'altra donna, Lauryn Goodman. Ed entrambe hanno avuto dei figli dal giocatore: rispettivamente 4 dalla Kilner e 2 dalla Goodman. I tabloid inglesi hanno fatto uscire ulteriori gossip in merito, parlando addirittura di una terza donna. Una situazione divenuta imbarazzante anche per la Nazionale inglese agli ultimi Europei, considerando che entrambe si sono recate in Germania per sostenere il loro compagno. Tutto questo per la felicità dei tabloid.