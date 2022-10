L'AC Milan Trophy Tour parte oggi da Londra: presenti Nesta e Massaro

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In vista dell'attesissima partita di Champions League tra Chelsea FC e AC Milan il 5 ottobre a Stamford Bridge, i rossoneri, in collaborazione con il Milan Club London, si preparano a ospitare un evento speciale per i tifosi della serie "From Milan to Many" a BOXPARK Wembley, nel nord ovest di Londra, domani, martedì 4 ottobre, dalle 19.00 ora locale.

A rappresentare il Milan saranno le leggende rossonere Alessandro Nesta e Daniele Massaro, che presenteranno la Coppa Campioni d'Italia e si presteranno a una sessione di Q&A con i tifosi presenti. Durante l'evento, i tifosi potranno anche partecipare a un quiz sul Milan, creato per l'occasione da BOXPARK Wembley e che metterà in palio specialissimi premi. L'evento continuerà poi con la trasmissione di un match storico dei rossoneri, che permetterà ai presenti di prepararsi al meglio per la sfida di Champions League contro il Chelsea.

L'evento sarà a ingresso libero, ma i tifosi interessati a partecipare sono invitati a registrarsi su questo sito. I primi 300 ad arrivare saranno omaggiati con un regalo per premiare la loro passione per i colori rossoneri.

In seguito all'evento, mercoledì 5 ottobre tra le 13.00 e le 15.00 ora locale, Daniele Massaro sarà al PUMA Store London Carnaby, nel cuore di Londra, con la Coppa Campioni d'Italia 2021/22, dando ai tifosi locali un'ulteriore opportunità di incontrare una leggenda rossonera e fare una foto con il simbolo del trionfo della scorsa stagione.

Gli eventi di Londra sottolineano il forte legame tra il Regno Unito e il Milan, Club fondato nel 1899 dall'inglese Herbert Kilpin, colui che scelse anche il rosso e il nero come i colori sociali della squadra. Il Milan ha anche vinto due dei suoi sette titoli europei nel Regno Unito: il primo a Wembley nel 1963 e il più recente nel 2003 a Manchester.

Londra sarà la prima tappa dell'AC Milan Trophy Tour, un tour globale organizzato in collaborazione con Emirates, partner storico dei rossoneri, che porterà il trofeo simbolo del trionfo della scorsa stagione in giro per il mondo. Dopo Londra, il tour continuerà a New York City, dove i rossoneri organizzeranno un altro evento dedicato per i tifosi sabato 8 ottobre all'esclusivo 40/40 Club di Manhattan, al numero 6 di West 25th St, di proprietà di JAY-Z.

L'AC Milan Trophy Tour in partnership con Emirates è stato pensato mettendo al centro l'esperienza del tifoso. Il Club organizzerà infatti una serie di eventi, dando l'opportunità alla comunità globale di milanisti di incontrarsi e di celebrare la loro passione per i colori rossoneri. Questi eventi sono parte della campagna "From Milan to Many", che nel corso degli ultimi mesi ha portato il rosso e il nero del Club in giro per il mondo, come ad esempio a Expo 2020 Dubai e a New York.

Il tour vuole annullare le distanze tra AC Milan e i suoi tifosi, dando loro la possibilità di interagire direttamente con il Club. Esso permetterà inoltre di portare il brand e i valori rossoneri in tutti gli angoli del pianeta, rafforzando il legame che unisce AC Milan e i suoi oltre 500 milioni di tifosi a livello globale.