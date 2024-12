L'accusa di Fonseca ai giocatori che non si impegnano: a chi si potrebbe riferire?

Dopo il triplice fischio finale di Milan-Stella Rossa, Paulo Fonseca è stato piuttosto duro con i suoi giocatori: "Contento per il risultato, non per la prestazione, siamo sempre sulle montagne russe, devo parlare con i giocatori. Io lavoro tutti i giorni per il bene della squadra, ma all’interno del gruppo non so se tutti possono dire la stessa cosa. Mai mi fermerò. Io ho la coscienza a posto. Se ci sarà bisogno di far giocare i ragazzi della Primavera o del Milan Futuro, lo farò. Senza problemi".

Il tecnico rossonero ha quindi accusato qualcuno della sua squadra che non starebbe dando tutto. Ma a chi si potrebbe riferire? Uno potrebbe essere Theo Hernandez, lontanissimo parente del giocatore devastante delle scorse stagioni. Oppure Davide Calabria, che ha ormai perso il posto da titolare a favore di Emerson Royal e che ieri, al momento del cambio, non è andato a stringere la mano a Fonseca. O ancora Ruben Loftus-Cheek, pure lui un altro giocatore rispetto all'anno scorso, o Fikayo Tomori, il quale sta giocando poco in quanto il portoghese preferisce schierare in difesa Gabbia e Thiaw come centrali.