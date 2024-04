L'ad del Bologna dichiara di voler tenere Zirkzee, Ferguson e Calafiori

(ANSA) - ROMA, 15 APR - "Quello che mi dà un po' fastidio è l'accostamento dei media dei nostri tesserati ad altre squadre, c'è troppo rumore intorno ai nostri giocatori, non mi sta bene. Siamo una società forte, una delle più solide che ci sono in Serie A e non c'è nessuna intenzione in futuro di cambiare questo gruppo". Parola dell'amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, intervenuto in collegamento con Radio-TV Serie A - RDS durante la trasmissione "Speciale Serie A". I rumors di mercato su Thiago Motta? "Le voci non hanno influito assolutamente, Thiago lavora come se avesse un contratto a lungo termine con il Bologna, questo si vede nella qualità del lavoro giornaliero e sul miglioramento dei singoli giocatori, come fa un allenatore che ha una prospettiva. Non c'è nessun problema generato dal fatto che in questo momento non abbia confermato il percorso con noi per i prossimi anni. Siamo tutti assolutamente convinti che si debba lavorare su obiettivi immediati, che in questo momento significa la partita con la Roma di lunedì. L'intenzione è proseguire il percorso con questo allenatore e con i nostri giocatori".

"E' molto fastidioso - aggiunge Fenucci - vedere sui media dei nostri giocatori abbracciati a loghi di altre squadre, è una sensazione non piacevole. Sono sicuro che su di loro tutto questo abbia un effetto limitato, sono tutti concentrati sull'obiettivo e sono tutti contenti di essere a Bologna. Abbiamo una visione del futuro e una solidità finanziaria per continuare in questo percorso". Poi l'ad del Bologna parla della corsa Champions: "Siamo in lotta con squadre che ogni anno partono per arrivare in Champions League, hanno ricavi che consentono di programmare questi obiettivi. Per noi è una situazione nuova. Non stiamo pensando molto alla prossima stagione, non è difficile programmare soprattutto se il risultato dovesse essere importante. Abbiamo una rosa di calciatori che sta dimostrando la sua forza, abbiamo un allenatore che auspichiamo voglia proseguire con noi, quando avremo maggiore chiarezza faremo il punto, ma non è questo il momento. Zirkzee, Ferguson, Calafiori? Vorremmo tenere tutti in rossoblù, che è il loro colore". (ANSA).