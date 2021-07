L'ad di TIM: "Lo streaming è una svolta epocale. Prezzi più bassi e un decoder per tutto il calcio"

Luigi Gubitosi, amministratore delegato di TIM, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport per presentare la prossima offerta televisiva legata al calcio: "Il passaggio dal satellite allo streaming, rappresenta una svolta epocale. Un'operazione che permette di fare un salto in avanti, anche da un punto di vista dell'innovazione tecnologica". TIM non trasmetterà solo la Serie A, l'offerta è molto ampia: "Con Dazn trasmetteremo A, B, Europa League e Conference League, ma grazie all'accordo con Mediaset Infinity, trasmetteremo anche la Champions". Quali sono i vantaggi di questo cambiamento? "La semplicità di accesso e la completezza dei contenuti. Co un unico abbonamento, un solo telecomando e un solo decoder, i tifosi potranno vedere tutto. E i prezzi saranno più bassi".