L'agente Anellucci è convinto che Lucca non andrà al Milan

L'agente Fifa Claudio Anellucci ha rilasciato una intervista a "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, nel corso della quale ha parlato di un affare del quale si vocifera in chiave di mercato, relativo all'attaccante dell'Udinese, Lorenzo Lucca, che è accostato in queste settimane anche al Napoli.

Queste le sue parole, con una previsione per il futuro del giocatore: "Lucca? Sono stato tra i primi a dire che sarebbe andato al Napoli, e che ci sarebbe andato per una cifra importante. Continuo a credere a quanto dissi mesi fa. Non perché ho la palla di vetro o faccio il mago, ma perché sapevo alcune cose. Sapevo che i dirigenti del Napoli si erano mossi su Londra per parlare con la proprietà dell’Udinese, e da lì ho collegato i puntini. Quindi sì, continuo a dire che Lucca andrà al Napoli, e anche per una cifra alta, intorno ai cinquanta milioni di euro".