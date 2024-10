L'agente di Ilicic rivela: "Il Milan di Allegri si era interessato a Josip"

Ai microfoni di ilovepalermocalcio.com di Amir Ruznic, agente di Josip Ilicic, ex giocatore dell'Atalanta ora al Maribor, ha parlato così dell'attaccante sloveno: "Lui è al Maribor, nella squadra che lo ha catapultato nel calcio che conta. Josip sta bene e lo ha dimostrato anche con la maglia della sua nazionale. Non è più quel giocatore visto con le maglie di Palermo, Fiorentina e Atalanta, ma il suo talento non è svanito. Ha un contratto in scadenza a giugno ma non ha alcuna intenzione di smettere.

A quali altre squadre è stato vicino Ilicic? L’ultima in ordine di tempo è stata il Siviglia. Il direttore Monchi mi aveva chiamato, ma il ragazzo non se la sentiva alla luce delle proprie vicende personali. In passato fu vicino al Napoli di Giuntoli, ma non venne trovata la quadra con l’Atalanta. Ancor prima ci fu anche l’interessamento del Milan guidato da Allegri. Venne anche cercato da club inglesi di seconda fascia, che non stuzzicarono il suo interesse. Siviglia, Napoli e Milan sono state senza dubbio tre situazioni che si sarebbero potute concretizzare".