L'agente di Petkov rivela: "Il Milan lo segue da un paio di mesi"

vedi letture

C’è il grande interesse in Europa, soprattutto da parte di un top club, per un giocatore che in Bulgaria è considerata una stella. Parliamo di Marin Petkov, classe 2003, trequartista, oggi al Levski Sofia dove ha già collezionato 150 presenze e realizzato 40 reti. Da non sottovalutare nemmeno le sue 12 presenze condite da due reti, con la Nazionale maggiore della Bulgaria. Il Milan, molto attento ai talenti under 20, ha già messo gli occhi addosso su un talento dotato sicuramente di tecnica sopraffina e visione di gioco. TuttoMercatoWeb ha contattato - in esclusiva - il suo agente, una vecchia conoscenza del calcio italiano, Nikola Jakimovski, ex difensore di Benevento, Trapani, Varese e Como, tra le altre.

Ciao Nikola, tu hai la procura ufficiale di Petkov?

“Si, sono io l'unico suo referente ufficiale”.

Come descriveresti Petkov, quali le sue caratteristiche principali?

“Mancino puro, giocatore di qualità, già con tanta esperienza a soli 21 anni, intelligente, forza fisica, visione di gioco”.

L’interesse del Milan c’è, inutile nascondersi. Da quando i rossoneri seguono il giocatore?

“Il Milan lo segue da un paio di mesi, abbiamo vari interessi ed incontri”.

Che intenzioni hanno i rossoneri?

“Noi abbiamo detto il nostro progetto per il ragazzo. E’ importante che vada dove può crescere e fare il salto di qualità. Ha ormai superato il livello del campionato bulgaro e deve ora andare a fare un nuovo step della sua carriera”.

La situazione contrattuale del giocatore, ora com’è?

“Con il Levski ha un contratto fino al 2027. Sta in Turchia con il club ora, per la pausa invernale. E’ concentrato con gli allenamenti e sul lavoro”.

Altri club europei lo stanno monitorando?

“Si, ci sono diversi club e diverse richieste. Stiamo ragionando per la sua scelta migliore, altrimenti rimane a Levski. Non lo spostiamo tanto per sposrtarlo. Cerchiamo il progetto migliore per il suo futuro, per crescere e per fargli fare il suo salto di qualità”.

Tu hai giocato per tanti anni ad alti livelli: se dovessimo paragonare Petkov a qualche vecchia conoscenza del calcio italiano, che nome diresti?

“Esteticamente un Berardi o Dybala, direi”.

Hai iniziato questa avventura come agente di calciatori, da poco tempo. Quali altri giocatori segui?

“Ci sono diversi profili in scuderia: abbiamo giocatori che monitoria e seguiamo nei campionati in Grecia, Inghilterra, Serbia, Bulgaria e anche Italia. Io collaboro con Silvano Martina e Milos Jokic. Ho concluso in questi mesi vari trasferimenti, perchè amo questo lavoro e sicuramente mi sento capace a scoprire giocatori talentuosi e piazzarli nei club giusti”.

Per chiudere una curiosità su Petkov: come mai ha sceglie spesso il numero 88 sulla maglia?

“Il suo numero preferito è il numero 8. Da quando è al Levski quel numero non era disponibile e quindi ha deciso per l’88”.