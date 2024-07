L'Aia riporta le modifiche ai testi delle Regole del Gioco nella circolare n°1

Come si apprende dal sito ufficiale dell'Associazione Italiana Arbitri: "E' stata pubblicata la Circolare 1, a cura del Settore Tecnico Arbitrale, con le modifiche alle Regole del Giuoco del Calcio per la Stagione Sportiva 2024/2025, approvate dall’IFAB in occasione della 138a Assemblea Annuale, tenutasi in Scozia il 02/03/2024". Di seguito si riportano i cambiamenti segnalati:

- Goal Line Technology: "Si chiarisce che l’indicazione della tecnologia sulla linea di porta che è stata segnata una rete può essere comunicata tramite l’auricolare dell’arbitro". Fino alla scorsa stagione la comunicazione arrivava solamente tramite la vibrazione dell'orologio del direttore di gara.

- Sostituzioni: "Le competizioni ora hanno la possibilità di utilizzare ulteriori sostituzioni permanenti in caso di commozione cerebrale".

- Capitano: "Le squadre devono avere un capitano che possa essere facilmente individuato dall’arbitro". Si riferisce alla Regola 4 del Regolamento.

- Equipaggiamento: "Si chiarisce che i calciatori sono responsabili della misura e dell’idoneità dei propri parastinchi. Il capitano deve indossare al braccio una fascia semplice e conforme ai requisiti della Regola 4 relativi a slogan, scritte, immagini e pubblicità. Può essere rilasciata o autorizzata dall’organizzatore della competizione".

- Provvedimenti disciplinari: "I falli di mano non deliberati sono, di solito, il risultato di un tentativo di giocare in modo corretto da parte di un calciatore: così, quando viene assegnato un calcio di rigore per tali infrazioni, deve applicarsi la stessa filosofia delle infrazioni (falli) che sono un tentativo di giocare il pallone o una contesa per il pallone, cioè le infrazioni “DOGSO” comportano un cartellino giallo e le infrazioni “SPA” non comportano alcun cartellino. Il fallo di mano deliberato rimane un’infrazione da cartellino rosso quando viene assegnato un calcio di rigore, poiché è simile a trattenere, tirare, spingere, impossibilità di giocare il pallone, ecc."

- Calcio di rigore: "Chiarimento relativo alla posizione del pallone per l’esecuzione di un calcio di rigore, in quanto possono esserci contestazioni e/o ritardi, soprattutto quando il segno del calcio di rigore non è un “punto”. Una parte del pallone deve toccare o sovrastare il centro del segno del calcio di rigore (proprio come il pallone deve trovarsi all’interno dell’area d’angolo, incluso sporgere sull’arco d’angolo, nell’esecuzione di un calcio d’angolo). Come per altre questioni relative alla posizione, se le condizioni del terreno impongono un leggero cambiamento, la decisione spetterà all’arbitro".

- Calcio di rigore, infrazioni: "L’invasione dei calciatori può essere difficile da individuare e gestire, soprattutto ai livelli “minori” del calcio, dove potrebbero non esserci assistenti ufficiali. Tuttavia, può essere facilmente individuato dal VAR e, se la Regola 14 dovesse essere applicata rigorosamente, la maggior parte dei calci di rigore verrebbero ripetuti. Poiché l’invasione raramente influenza l’esito del tiro (solo se il pallone rimbalza in gioco), per l’invasione del calciatore deve applicarsi lo stesso principio che per l’invasione del portiere, cioè viene punita solo se ha un impatto".