L'Algeria di Bennacer nella storia del calcio africano: non perdono da 26 partite

Con il successo per 1-0 ottenuto ieri contro il Mali in amichevole, l'Algeria porta a 26 la striscia di partite consecutive senza sconfitte, un record per la storia del calcio africano. L'ultima sconfitta della Nazionale in cui milita anche il milanista Ismael Bennacer, risale al 16 ottobre 2018, quando perse contro il Benin nelle qualificazioni alla Coppa d'Africa 2019. Poi sono arrivate 20 vittorie e 6 pareggi, che hanno permesso all’Algeria di eguagliare il record di imbattibilità della Costa d'Avorio. Venerdì, contro la Tunisia, Riyad Mahrez e soci potranno conquistare il primato solitario a livello continentale.