L'analisi di Padovan: "Il Milan è ripiombato nella crisi di gennaio"

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso del suo intervento su Sky Sport 24, Giancarlo Padovan ha commentato così il momento del Milan: “Un black out che essendo così ricorrente non può essere casuale. Anche quelle tre vittorie non sono state salutari, non era cambiato niente dal punto di vista della qualità e continuità del gioco. Non era successo niente di significativo. Credo che il Milan ieri abbia pagato questa mancanza di idee.