L'aneddoto di Pulisic sulla tournée in America dell'anno scorso

Christian Pulisic è pronto ad aggregarsi al Milan che nella notte italiana è arrivato a New York per la tournée estiva che vedrà i rossoneri confrontarsi in tre amichevoli di lusso con Manchester City, Real Madrid e Barcellona. L'americano è già in città ed è stato ospite, sempre nella notte italiana, del popolarissimo The Tonight Show, talk statunitense presentato da Jimmy Fallon. Le parole dell'attaccante rossonero.

Intratterrai i tuoi compagni di squadra europei? "Sempre mi chiedono. L'anno scorso eravamo a Los Angeles e mi dicevano: 'Dai Christian è il tuo paese, mostraci qualcosa in giro'. E io gli dicevo: 'Ma io vengo da Hershey, Pennsylvania...' (ride, ndr). New York è un pochino più vicina quindi magari posso inventarmi qualcosa..."