L'annedoto di Diogo Leite di un suo allenamento agli ordini di Conceiçao

Diogo Leite, difensore portoghese classe 1999 che dal 2022 gioca in Germania nell'Union Berlino, è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di Cronache di Sppgliatoio e nella sua chiacchierata ha parlato anche del suo periodo con la prima squadra del Porto, formazione nella quale il centrale stesso è cresciuto, prima di una breve parentesi a Braga e del trasferimento nella capitale tedesca. Con i Dragoes Leite ha avuto l'opportunità di incontrare Sergio Conceicao come allenatore.

Diogo Leite ha raccontato un aneddoto del suo periodo con Sergio Conceicao come tecnico: "Un giorno durante il ritiro, mister Conceicao ci aveva assegnato un test fisico faticosissimo. Si chiama yo-yo test e consiste in una serie di corse e navette. Più passavano le varie fasi, più i calciatori erano stremati. Io non ce la facevo più e durante l'ultima corsa, sento arrivare qualcuno di corsa e raggiungermi. Mi giro ed era mister Conceicao! Tranquillo, per niente affaticato, finiamo il test arrivando insieme, al traguardo. Io ero esausto. Lo guardo e la sua faccia era completamente rilassata, come se non avesse corso! Eppure dai test emergeva che ho una buona resistenza. Lui aveva addirittura smesso di giocare da anni".