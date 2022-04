Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

"Milan Interrotto". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Contro un bel Torino altro 0-0 per il Diavolo: Inzaghi gode. Mal di gol rossonero, Bremer ferma anche Giroud: il vantaggio sull'Inter (con una partita in meno) è di 2 punti. Pioli non si abbatte: "Siamo ancora lì".