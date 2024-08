L'appello di Malagò: "Serie A sia vetrina per mettere in evidenza i giovani"

In una lunga intervista al Corriere dello Sport, il presidente del CONI Giovanni Malagò ha parlato di vari argomenti tra cui l'imminente inizio di un nuovo campionato di Serie A.

Presidente, c’è chi parla di Malagò-Gravina contro tutti.

"Quel tutti sta per due presidenti su 48? Con Gabriele i rapporti sono molto buoni, così come con altre figure istituzionali".

Tra quattro giorni parte il campionato più anomalo degli ultimi anni, quello del post-fallimento europeo nel quale 8 delle 20 squadre rischiano di essere distratte dalle Coppe e tramortite da un calendario assurdo.

"La vigilia di ogni stagione calcistica è carica di ambizioni e di speranze. Non entro nel merito tecnico, posso solo esprimere l’augurio che il campionato diventi un’importante vetrina per mettere in evidenza giovani di prospettiva, in funzione della crescita del movimento nell’ottica della Nazionale".

Non sarà che l’invidia nasce dall’eccessiva visibilità?

"Oggi la comunicazione è dominante anche attraverso i social. Si è più esposti. Venti, trent’anni fa ad assistere alla cerimonia d’apertura dei Giochi c’erano 300 milioni di persone, oggi 800. Il presidente Bach ha affermato che la metà del mondo ha seguito l’evento, parliamo della metà di 8 miliardi".

Dalla poltrona ci si può alzare. Non l’ho detto io.

"Certo, ma non prima che la partita sia finita, soprattutto se si sta vincendo. Come faccio a perdermi il finale?"