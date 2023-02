L'appello in lacrime di Volkan Demirel: "La gente sta morendo"

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - "Aiutateci. La gente sta morendo". Tra i tanti appelli e richieste di aiuto che i social fanno rimbalzare dalla Turchia devastata dal sisma spicca quello di Volkan Demirel, ex portiere della nazionale di calcio, ed ora allenatore dell'Hatayspor, squadra con sede ad Antiochia nella Provincia di Hatay. Nel suo messaggio l'ex giocatore chiede ai soccorritori di affrettarsi: "Mandare tutte le risorse che avete, per l'amor di Dio", per poi scoppiare in un pianto dirotto. (ANSA).