L'arbitro Daniele Orsato ha dato l'addio alla Serie A dopo 290 partite

Al termine del recupero della 29esima giornata di Serie A fra Atalanta e Fiorentina l'arbitro Daniele Orsato ha dato l'addio al campionato italiano, in attesa di darlo ai campi di gioco, dopo 290 partite.

Il fischietto veneto è stato omaggiato da Atalanta e Fiorentina, che gli hanno dedicato il classico pasillo de honor finale con tanto di maglie personalizzate che gli sono state consegnate direttamente dai due capitani.

In carriera Daniele Orsato ha diretto per 39 volte il Milan (13 V, 18 P, 8S), l'ultima lo scorso 25 febbraio in occasione del pareggio casalingo del Diavolo proprio contro l'Atalanta (1-1). In totale il fischietto veneto ha estratto nelle sue direzioni di gara con i rossoneri in campo 103 cartellini gialli e 3 rossi, concedendo anche 4 rigori.