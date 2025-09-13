L'arbitro Marcenaro per Milan-Bologna: solo la seconda gara in carriera con i rossoneri

Il direttore di gara designato dall'AIA per la gara tra Milan e Bologna che si giocherà domani sera alle 20.45 a San Siro, in occasione del terzo turno del campionato di Serie A Enilive, è il signor Matteo Marcenaro della sezione di Genova che già dal 2021 dirige gare della massima serie. A coadiuvarlo ci saranno Fabbri e Paterna in sala Var a Lissone mentre come assistenti Berti e Ceccon.

Per Marcenaro si tratta solamente del secondo incrocio con il Milan. Il primo, sempre a San Siro, risale alla Serie A della stagione 2022/2023 e vide i rossoneri di Pioli contrapposti all'Empoli: una partita che finì con un pareggio a reti bianche e con due cartellini gialli estratti dal direttore di gara. Sarà invece il quarto incrocio con il Bologna: due pareggi nelle due gare arbitrare in Serie A, sempre nella stagione 2022/2023 contro Hellas Verona e Napoli, più una vittoria nel precedente di Coppa Italia, la semifinale di ritorno dell'anno scorso vinta contro l'Empoli. Sarà la prima volta che Marcenaro arbitrerà il Bologna lontano dal suo stadio.

La designazione completa:

MILAN – BOLOGNA h. 20.45

MARCENARO

BERTI – CECCON

IV: RAPUANO

VAR: FABBRI

AVAR: PATERNA