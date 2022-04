L'arbitro Marinelli all'esordio assoluto con il Milan. Per lui 22esima gara in A

MilanNews.it

Ad arbitrare Milan-Bologna ci sarà Livio Marinelli della sezione di Tivoli. Per lui si tratta dell'esordio assoluto con il Milan, nonostante abbia arbitrato, prima di questa sera, 11 partite in Serie A in questa stagione, delle quali l'ultima proprio a San Siro tra Inter e Salernitana (5-0); in totale si tratterà per lui della 22esima direzione nel massimo campionato italiano.