L'arrivo di Paratici al Milan e il nodo del ruolo di Moncada

Fabio Paratici è sempre più vicino a diventare il nuovo direttore sportivo del Milan. E' lui il profilo scelto dall'ad Giorgio Furlani che ieri a Londra ha incontrato l'ex dirigente di Juventus e Tottneham insieme anche a Gerry Cardinale, numero uno di RedBird e proprietario del club rossonero. L'accordo è ad un passo, ma ci sono ancora delle questioni da sistemare.

Secondo quanto riporta stamattina Repubblica, il confronto di ieri ha evidenziato ancora un po’ di distanza su alcuni dettagli: "Tra questi, lo staff e il possibile ingresso del capo scout della Sampdoria Lorenzo Giani (in passato con Paratici da osservatore alla Juventus e al Tottenham), in un ruolo che però il Milan ha promesso all’attuale dt Moncada. Si lavora comunque con fiducia, la fumata bianca arriverà. Paratici agirebbe inizialmente da consulente esterno fino al 20 luglio, quando terminerà la squalifica per il caso plusvalenze." scrive il noto quotidiano.