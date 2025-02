L'Atalanta asfalta l'Empoli al Castellani: 5-0, doppietta di Lookman

C’erano tre punti troppo importanti in palio da lasciarsi sfuggire per Empoli e Atalanta, ma la ferocia messa dalla Dea dopo l’eliminazione dalla Champions League ha avuto la meglio. La gara al Castellani viene indirizzata da tre gol siglati in appena 43 minuti, poi Lookman si concede una doppietta di lusso e Zappacosta per il 5-0. Grandiosa risposta lanciata dal nigeriano dopo le discordie pubbliche con Gasperini, i nerazzurri così accorciano a -2 sul Napoli secondo. Cammino verso la salvezza compromesso per i toscani, inchiodati al terzultimo posto.

Tris letale. Un’Atalanta da tappeto rosso nel primo tempo del Castellani che vede i nerazzurri bloccati dall’Empoli finché l’autogol fortunoso di Gyasi sbilancia la partita verso la Dea. Dopo soli cinque minuti nasce il raddoppio con Mateo Retegui a spingere palla in porta su suggerimento di Djimsiti per il 21esimo sigillo in campionato. Il tris calato da Ademola Lookman, scartando di suola Silvestri per riporre la palla del 3-0 in rete al 43’ il risultato complessivo dei primi 45 minuti impeccabili per la banda di Gasperini.

Lookman una furia, poi Zappacosta. Al rientro dagli spogliatoi l’Empoli cerca un lampo per riaprire una partita compromessa dal tris dell’Atalanta, con Henderson e Kouamé, ma la Dea ha un piano in serbo e lo attua. Sorprendere in velocità i padroni di casa, spartito perfettamente seguito al 55’ quando una sgommata di Lookman brucia Cacace e incrocia il poker. Nella fiera del gol si aggiunge anche Davide Zappacosta con un destro nemmeno così imparabile. Tutto l’amaro in bocca per D’Aversa al triplice fischio, dalla figuraccia per l’imbarcata al cammino verso la salvezza compromesso.