L'Atalanta chiede informazioni per Samardzic. Il serbo apre alla destinazione

L'Atalanta ha chiesto informazioni per Samardzic, riporta il giornalista di Relevo Matteo Moretto. Primi contatti tra le parti, con il club nerazzurro che ha chiesto informazioni sulla possibilità di intavolare una trattativa con l'Udinese per il fantasista ex Lipsia. Il calciatore serbo ha aperto alla possibilità di unirsi alla Dea.

Il Milan nelle scorse settimane aveva avuto un contatto veloce con l'Udinese e dei discorsi con l'entourage del ragazzo ma non si è andati oltre.