L'Atalanta ha vinto l'Europa League: l'imbattibile Leverkusen cade sotto i colpi di Lookman

L'Atalanta ha vinto l'Europa League 2023/24: la Dea può festeggiare dopo una prestazione incredibile contro il Bayer Leverkusen, imbattuto da più di una stagione intera e reduce dal trionfo in patria. L'Atalanta annienta completamente la squadra di Xabi Alonso con un nettissimo 3-0, tutto a firma Ademola Lookman, che fa tripletta e regala spettacolo.

L'Atalanta regala all'Italia la prima vittoria in Europa League dal Parma nel 1999, e con questa vittoria, arrivando quinta in campionato, assicurerebbe il sesto posto Champions per le squadre italiane: sarà la Roma a beneficiarne.