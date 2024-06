L'Atalanta pensa a Saelemaekers: costa 12 milioni e non vuole restare al Milan

L'Atalanta ha sondato il terreno anche per Alexis Saelemaekers. Secondo quanto riportato dal Corriere di Bergamo, l'esterno di proprietà del Milan costerebbe circa 12 milioni di euro, prezzo accessibile per la Dea. Il belga non vorrebbe restare in rossonero e in nerazzurro, rispetto alla Juventus, altra società interessata a lui, partirebbe con più possibilità di disputare tante partite, essendo più avanti nelle gerarchie.

Per puntellare il reparto arretrato, l'Atalanta pensa invece a Martin Erlic del Sassuolo, Leonardo Balerdi del Marsiglia, Arouna Sangante del Le Havre, Yukinari Sugawara dell'AZ Alkmaar, il giovane Dean Huijsen della Juventus.