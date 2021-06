L'Atalanta spinge per avere Koopmeiners che l'anno scorso fu seguito a lungo dal Milan

Teun Koopmeiners, centrocampista olandese dell’AZ Alkmaar, l’estate scorsa è stato seguito a lungo dal Milan, che però non ha affondato il colpo. In questi giorni, come riporta Tuttosport, è l’Atalanta a spingere di più per avere il giocatore. La Dea ha offerto al club olandese una cifra che sfiora i 20 milioni di euro per averlo. Il calciatore piace anche alla Roma di Josè Mourinho.