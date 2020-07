L'Atletico Madrid non molla Milenkovic ma il prezzo è troppo alto

Resta vivo l'interesse dell'Atletico Madrid per il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic, con il suo agente Fali Ramadani che avrebbe già deciso di portarlo via dai viola. Commisso chiede non meno di 50 milioni di euro per lasciarlo partire, con i Colchoneros che però sperano di poter abbassare le pretese facendo leva sulla volontà del giocatore e sulla appetibilità del club spagnolo. Su di lui c'è anche il Milan, che potrebbe mettere sul piatto Paquetà per convincere Pradè e Barone a cederlo in Italia. A riportarlo è Eldesmarque.com.