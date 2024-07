L'Atletico vuole "vendicare" Morata: pronto l'assalto a Fullkrug

Il Milan stava già assaporando il colpo Niclas Fullkrug, ma le cose non sono così semplici come potevano sembrare. Ceduto Alvaro Morata proprio ai rossoneri, l'Atletico Madrid ha messo nel mirino l'attaccante tedesco, che ha chiesto di cambiare aria perché non ha gradito l'acquisto da parte del club di Serhou Guirassy dallo Stoccarda. All'Europeo ha preso parte a 5 partite, segnando 2 gol, uno dei quali ha regalato alla Germania il primo posto nel girone.

Secondo quanto riportato da As, i gialloneri non hanno posto il veto alla cessione del centravanti, ma lo valutano comunque 15 milioni di euro. La corsa sostanzialmente è a due tra il Diavolo e i Colchoneros. Diego Simeone, tecnico dei rojiblancos, conosce bene il calciatore, così come la dirigenza, e vorrebbe ritagliargli un ruolo da titolare al fianco di Griezmann.

Inoltre l'Atletico Madrid non ha preso benissimo come è stata gestita l'operazione Morata da parte del Milan e farebbe uno sgarbo molto volentieri al club di Via Aldo Rossi. La dirigenza rossonera infatti non avrebbe chiamato la direzione sportiva degli spagnoli per avvertire del pagamento della clausola per l'ex Juventus, lasciando al calciatore e al suo entourage tutto in mano. Infine, a livello di comunicazione, non avrebbe avvertito i colleghi spagnoli dell'annuncio ufficiale.