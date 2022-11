L'attacco di Cristiano Ronaldo: "Ten Hag mi ha provocato"

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - Cristiano Ronaldo, sull'orlo del divorzio dal suo club, il Manchester United, ha affermato di essersi rifiutato di entrare in campo nella sfida contro il Tottenham dello scorso 19 ottobre perché si è sentito "provocato" dalla mancanza di rispetto da parte del suo allenatore, Erik ten Hag. Nell'ultima parte dell'esplosiva intervista rilasciata a Piers Morgan, conduttore di TalkTV, trasmessa questa sera, il nazionale portoghese, è tornato su questo evento testimoniando le tensioni raggiunte tra lui e il Manchester United. "Penso che l'abbia fatto deliberatamente", ha detto riferendosi alla decisione di Ten Hag. "Mi sono sentito provocato. Non ho rispetto per lui perché non ha rispetto per me", ha continuato CR7. "Penso che sia stata una strategia da parte del club per farmi reagire in questo modo", ha continuato Ronaldo. "Sono rimasto molto, molto, molto, molto deluso dalla comunicazione del Manchester United". Dopo la messa in onda domenicale dei primi stralci di questa intervista, la dirigenza dei Red Devils si è accontentata di indicare in un comunicato diffuso lunedì che "fornirà una risposta a fatti accertati". (ANSA).