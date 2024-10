L'audio del VAR sul rosso a Reijnders: "Gli taglia la strada dietro, lo prende col fianco". Rocchi: "Reijnders non fa chissà cosa, ma siamo d'accordo con l'espulsione"

Durante Open VAR su DAZN, sono stati trasmessi gli audio del VAR inerenti all'espulsione di Reijnders in Milan-Udinese.

Il varista, rivedendo le immagini, dice: "Reijnders gli (a Lovric, ndr) taglia la strada dietro e lo prende col fianco. Gli fa il movimento così".

Chiffi, arbitro di campo, dice ai calciatori: "Se non c'è, lo togliamo".

I varisti, nel frattempo, continuano a discutere dell'episodio guardando diverse telecamere. Il primo prosegue: "Lui (Reijnders, ndr) gli fa il movimento. Lo prende e gli passa dietro. Lo ha preso, Dogso confermato".

Gianluca Rocchi, responsabile della CAN, ha commentato così l'episodio in diretta: "Se sentite le discussioni del VAR, non è certo sul rosso perché i quattro parametri del Dogso ci sono tutti al momento che fischi. Ragionavano se ci fosse fallo. Reijnders fa un movimento abbastanza naturale, non è che commette chissà cosa. C'è un incrocio delle gambe e chi è dietro è Reijnders, Ci sentiamo di sostenere la decisione del campo. Ci troviamo d'accordo in questo. Il contatto è chiaro dalle immagini e il rosso è la soluzione più logica".