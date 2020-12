L'ECA chiude il 2020: "Mai un anno così. Il 2021 per un calcio migliore per tutti"

Attraverso i propri social l’ECA (European Club Association), di cui Andrea Agnelli è presidente, ha pubblicato un messaggio di fine anno: “Da parte di tutti noi dell’ECA, vi ringraziamo. È stato un anno come nessun altro. Ora che stiamo arrivando alla fine del 2020, riflettiamo sull’anno più imprevedibile e probante che si ricordi. Quest’anno ha portato grandi sfide alla salute e all’economia e nonostante la crescita del calcio negli ultimi decenni, le cose sono cambiate rapidamente con l'impatto sismico della pandemia COVID-19. Oltre agli effetti del COVID-19, le questioni sociali, come il movimento Black Lives Matter, il cambiamento climatico e l'uguaglianza di genere, sono state in prima linea nelle conversazioni in tutto il mondo. È nostra responsabilità, come club calcistici europei, continuare ad affrontare queste sfide mentre guardiamo al 2021 e ci sforziamo di rendere il gioco migliore per i club e per tutti coloro che sono coinvolti in questo meraviglioso sport. Grazie a tutti i club membri ECA e al loro staff che continuano a fare la loro parte per ispirare le loro comunità settimana dopo settimana. Vi auguriamo ogni successo per il nuovo anno”.