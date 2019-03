L'edizione milanese di Leggo: "L'Inter vince e resta nella scia del Milan"

L'edizione milanese di Leggo di questa mattina apre in prima pagina titolando: "L'Inter vince e resta nella scia del Milan". I nerazzurri, nella settimana che porta al derby, vincono grazie alle reti di Politano e Gagliardini. Icardi il grande assente del pomeriggio di San Siro: adesso l'attaccante argentino non si presenta neanche più allo stadio per assistere alla sfida dei compagni.